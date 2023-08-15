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Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 16:45
Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların pas ve 5'e 2 çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

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