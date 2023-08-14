Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Fatih Karagümrük maçı öncesi transfer sözleri!

Şenol Güneş'ten Fatih Karagümrük maçı öncesi transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Siyah beyazlılarda zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:39
Şenol Güneş'ten Fatih Karagümrük maçı öncesi transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Şenol Güneş: "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Keyif veren maçlar oynansın, futbol kalitesi artsın. Hak eden şampiyon olsun. Fair-Play içerisinde maçlar diliyorum. Süleyman Seba ağabeyi de rahmetle anıyorum. Onun değeri asla unutulmaz."

"Bütün takımlar iyi bir şekilde hazırlandı. Tüm takımlar en iyisini yapacak. Karagümrük geçen sene başarılıydı. Bazı oyuncularını kaybetti. Futbolu bilen Süleyman Hurma, işini bilen bir insan. Bu kayıpları telafi edecektir. Başlangıcı iyi yapmak istiyoruz. Kazanmak için beklenen oyunu ortaya koymalıyız."

GÜNEŞ'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Şu anda transferi konuşmanın anlamı yok. Elimizdeki oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Yeni gelenler de katkı yapacaktır. Onları da bekliyoruz. Katılan var, katılacak olan var. Bunlarla yönetim ilgileniyor. Saha içerisinde sıkıntımız yok. Katılan transferler var. Katılacak olanlar var." dedi.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan orta saha harekatı! Bjelica'dan onay çıktı...
Memura, emekliye yeni maaş! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı... Teklif nasıl yansıyacak kim, ne kadar alacak?
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer...
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu!
Beşiktaş yıldız ismin transferini açıkladı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yıldız ismin transferini açıkladı! Beşiktaş yıldız ismin transferini açıkladı! 18:26
Göztepe Cezayirli forveti kiraladı! Göztepe Cezayirli forveti kiraladı! 18:24
Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu! Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu! 17:37
Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın F. Karagümrük maçı 11'i belli oldu! 17:44
Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i Buruk'tan flaş Icardi kararı! İşte G.Saray'ın O. Ljubljana 11'i 18:05
Cengiz Ünder: Kulüp efsanesi olmak istiyorum Cengiz Ünder: Kulüp efsanesi olmak istiyorum 18:06
Daha Eski
Abha - Al Hilal maçı saat kaçta? Abha - Al Hilal maçı saat kaçta? 16:06
Read - Al Ittihad maçı saat kaçta? Read - Al Ittihad maçı saat kaçta? 16:09
Al İttifaq - Al Nassr maçı saat kaçta? Al İttifaq - Al Nassr maçı saat kaçta? 16:14
Filenin Sultanları Almanya'ya gitti! Filenin Sultanları Almanya'ya gitti! 16:37
F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:39
Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu Tete krizi! Galatasaray FIFA'lık oldu 16:46