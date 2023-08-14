Şenol Güneş'ten Fatih Karagümrük maçı öncesi transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Şenol Güneş: "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. Keyif veren maçlar oynansın, futbol kalitesi artsın. Hak eden şampiyon olsun. Fair-Play içerisinde maçlar diliyorum. Süleyman Seba ağabeyi de rahmetle anıyorum. Onun değeri asla unutulmaz."

"Bütün takımlar iyi bir şekilde hazırlandı. Tüm takımlar en iyisini yapacak. Karagümrük geçen sene başarılıydı. Bazı oyuncularını kaybetti. Futbolu bilen Süleyman Hurma, işini bilen bir insan. Bu kayıpları telafi edecektir. Başlangıcı iyi yapmak istiyoruz. Kazanmak için beklenen oyunu ortaya koymalıyız."

GÜNEŞ'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Şu anda transferi konuşmanın anlamı yok. Elimizdeki oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Yeni gelenler de katkı yapacaktır. Onları da bekliyoruz. Katılan var, katılacak olan var. Bunlarla yönetim ilgileniyor. Saha içerisinde sıkıntımız yok. Katılan transferler var. Katılacak olanlar var." dedi.