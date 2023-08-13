Zaynutdinov imzaya geliyor

Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladığı öne sürüldü. Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Siyah-beyazlıların 5 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra Rus ekibine, oyuncunun bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı. Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferini tamamlamak için önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek yetkililer ile masaya oturacağı öğrenildi.

ÖNCE KONTROLDEN GEÇECEK

Teknik direktör Şenol Güneş'in 'İsviçre Çakısı'na benzettiği Bakhtiyor Zaynutdinov'un siyah-beyazlılarla anlaştığı haberini Sports.kz de doğruladı. Haberde, CSKA Moskova ve Kazak milli takımının orta saha oyuncusu Zaynutdinov'un İstanbul'a gitmek için geri sayıma geçtiği belirtildi. 25 yaşındaki oyucunun hafta başında sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gideceği, Zaynutdinov transferi için bu miktarın Kazakistanlı oyuncular için bir rekor olacağı belirtildi.

Profesyonel kulüp kariyerinde 181 resmi maça çıkan Zaynutdinov, bu periyotta 24 gol atarken, 16 da asist yaptı ve 40 gole direkt katkı sağladı. Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.