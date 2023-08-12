Zaynutdinov’a 5 milyon euro

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladığı öne sürüldü. Rus basınındaki habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelinin yanı sıra Rus ekibine sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladığı öne sürüldü. Rus basınındaki habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelinin yanı sıra Rus ekibine sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.