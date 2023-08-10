Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Kazak 10 numara! Yerli sayılabilir

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Kazak 10 numara! Yerli sayılabilir

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini bitirmeye çok yakın. Yapılan pazarlıklar sonucu Rus ekibinin bonservis ücretinde indirime gittiği öğrenildi. Öte yandan Kazak futbolcu TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralından faydalanabilecek. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Kazak 10 numara! Yerli sayılabilir

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı.

Takvim'in haberine göre; oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi. Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak.

Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte ödenecek bonservis...
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok şehrin valisi değişti
Zaniolo'ya sürpriz talip! 35 milyon euro...
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 00:37
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 00:37
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:37
Daha Eski
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 00:37
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 00:37
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 00:37
Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! 00:37
Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi 00:37
Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! 00:37