TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Kazak 10 numara! Yerli sayılabilir

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı.

Takvim'in haberine göre; oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi. Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak.

Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı.