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Kartal olmaya geliyor

SKY Sports, 29 yaşındaki yıldız orta sahanın bugün İstanbul’a geleceğini yarın imza atacağını yazdı. 2+1 yıllık anlaşılması beklenen Alex Oxlade Chamberlain’in sözleşmesinde özel sakatlık maddesi olacağı da iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Kartal olmaya geliyor

Ve Beşiktaş bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlı kulübün, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i bugün İstanbul'a getireceği iddia edildi. Sky Sports'ta çıkan haberlerde 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'a ulaşacağı yarın da sağlık kontrolünden geçip imza atacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağladığı oyuncuya senelik 2 ile 2.5 milyon euro arası maaş vereceği belirtilmişti. Beşiktaş yönetimi oyuncuyla el sıkışmasına rağmen uzun süre İngiliz oyuncunun sağlık raporlarını incelemişti.

GEÇEN SEZON 14 MAÇ KAÇIRDI

Son olarak Arsenal forması giyen ve şu an boşta olan Chamberlain için başkan Çebi görüşmeleri bizzat yürütmüştü. Bu arada gelen haberlere göre İngiliz yıldızın kontratına özel sakatlık maddesinin koyulduğu da belirtildi. Oyuncunun en büyük handikapı olan bu sıkıntı geçen sezon fazlasıyla dikkat çekti. 93 gün sahalardan uzak kalan Chamber lain 14 maç kaçırmıştı. 2020-21'de ise diz sakatlığından dolayı 113 gün forma giyemeyip 20 maç kaçırmıştı. Daha önce Liverpool ve Southapton formaları giyen Chamberlain kanatlarda da oynayabiliyor.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Chamberlain konusunda sıcak gelişmeler yaşanmasının ardından taraftarlarda fikir ayrılıkları oluştu. Bazı siyah-beyazlılar, sakatlık geçmişi nedeniyle oyuncuya soğuk baktı. Sosyal medyada "Formu düşük, sakatlıkları bariz olan birini almak ne derece akıllıca? Bu kadar bekledikten sonra gelen isim Avrupa'da gözden düşmüş biri" yorumları yapıldı. Aksi yönde ise "Tüm kariyeri Premier Lig'de geçmiş bir oyuncu. Üstelik daha 30 yaşını da geçmemiş. Takıma her türlü faydası olacaktır" görüşleri paylaşıldı.

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