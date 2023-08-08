Dodi pazarlığı

Kanat takviyesi uzun bir liste oluşturan Beşiktaş için Dodi Lukebakio ismi de ağırlık kazanmaya başladı. Alman ekibi Hertha Berlin'in 2. lige düşmesi sonrası ayrılma isteğini yönetime ileten 25 yaşındaki Belçikalı oyuncuna iyice kanca atan siyahbeyazlıların, bonservisine 6 milyon euro önerdiği ileri sürüldü. Hatta bu rakamın da iki taksitte ödenmesinin teklif edildiği ancak Hertha'nın biraz daha fiyat artırma talep ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın ayrıca 1.87 boyundaki Lukebakio'nun menajeriyle da görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Bundesliga ekiplerinden alan Dodi'nin kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.