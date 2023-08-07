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Beşiktaş Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 22:00
Beşiktaş Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan ve çift kale taktik maçlarıyla noktalandı.

Siyah-beyazlıları, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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