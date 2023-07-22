Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım

Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Beşiktaş'ın Ganalı yeni transferi Daniel Amartey, siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Transfer olmadan önce bir dönem Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng ve Bernard Mensah'ın yanı sıra takım arkadaşı Rachid Ghezzal ile konuştuğunu anlatan Amartey, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş Stadı çok güzel bir stat ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. İngiltere'de onlara karşı oynama fırsatı bulmuştum. Onların nasıl oynadığını biliyorum. Şimdi Rachid Ghezzal ile aynı takımda mücadele edeceğiz. Bizim için iyi bir fırsat olacak. Leicester'da Rachid Ghezzal ile iyi bir arkadaşlığımız vardı. Daha önce söylediğim gibi, onunla konuşmuştum. Onu aradım ve kulüp hakkında bilgi aldım. Onunla tekrar buluştuğum için mutluyum. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten keyif alacağını düşünüyorum. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIN KARARINA SAYGI DUYARIM"

Stoper oynarken kendini daha iyi hissettiğini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım. Ancak ben nerede oynadığıma takılmam. Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım" diye konuştu.

Ganalı oyuncu, "Gana'da çocukken sana yardım eden bir kişiye, yıllar sonra araba hediye ettiğin haberleri çıktı. Bu haberler doğru mu?" sorusuna, "Evet bu haber doğru. 12 yaşımdayken Gana'da futbol koçumdu. İyi bir insandı, çünkü Afrika'da birilerinin size yardımcı olması oldukça zordur. Gençken bana çok yardımcı oldu, yapabileceği her şeyi yaptı. O yüzden ona bir araba hediye ettim" şeklinde yanıt verdi.