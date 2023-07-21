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TRANSFER HABERİ - Jean Onana resmen Beşiktaş'ta! Anlaşmanın detayları belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın, İstanbul'a getirdiği Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın transferini resmen bitirdi. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti de belli oldu.(BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 22:51 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 23:43
TRANSFER HABERİ - Jean Onana resmen Beşiktaş'ta! Anlaşmanın detayları belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü RC Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

4 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeneceği belirtildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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