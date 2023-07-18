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Redmond’dan veda

Burnley’e gideceği iddia edilen İngiliz futbolcu, “Bu yıl siyah-beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar. Bu bir elveda değil, görüşmek üzere” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Redmond’dan veda

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir kendisinden yanıt beklenen Redmond, sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. İngiliz yıldız yaptığı açıklamada, "Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Telegraph'da yer alan habere göre Redmond'un, Burnley'e gideceği ifade edildi.

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