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Karşıyaka Beşiktaş'tan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı!

Karşıyaka, Beşiktaş'tan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu! İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:15
Karşıyaka Beşiktaş'tan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı!

Karşıyaka, Beşiktaş'tan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, Beşiktaş'tan sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu savunma oyuncusu Bilal Ceylan'ın sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi için Beşiktaş JK ile karşılıklı anlaşmış bulunmaktayız. Bilal'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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