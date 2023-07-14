Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 16:47
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında cumartesi günü TSİ 16.00'da Kufstein Arena'da FC Augsburg ile karşılaşacak.

DİĞER
Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın'a kaptırmıştı! Melisa Döngel'e Sergen Yalçın sorulunca...
Galatasaray'a Mertens için inanılmaz teklif! Arabistan'dan çılgın rakam
F.Bahçe'ye kötü haber! Görüşmeler tıkandı
G.Saray'da 4 transfer 1 ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın gözü İngiliz stoperde!
UEFA'dan FFP kararları!
Gençlere müzekart ücretsiz verilecek!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
CUMA HUTBESİ | 14 Temmuz Cuma
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde! Süper Lig kulüpleri genç yıldızın peşinde! 16:48
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları 16:47
Beşiktaş'ın gözü İngiliz stoperde! Beşiktaş'ın gözü İngiliz stoperde! 16:17
UEFA'dan FFP kararları! UEFA'dan FFP kararları! 15:53
Hidayet Türkoğlu'dan 15 Temmuz mesajı Hidayet Türkoğlu'dan 15 Temmuz mesajı 15:51
Sertaç Şanlı sağlık kontrolünden geçti Sertaç Şanlı sağlık kontrolünden geçti 15:45
Daha Eski
Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? 15:04
Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fehervar maçı saat kaçta? 14:49
F.Bahçe çalışmalarına Rusya'da devam ediyor! F.Bahçe çalışmalarına Rusya'da devam ediyor! 14:48
F.Bahçe'ye kötü haber! Görüşmeler tıkandı F.Bahçe'ye kötü haber! Görüşmeler tıkandı 14:25
Arabistan'dan teklif geldi! İşte o rakam Arabistan'dan teklif geldi! İşte o rakam 14:12
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor 13:34