Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fotomaç'a özel açıklamalar: Şampiyonluk yetmez!

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, tüm planlarını Fotomaç'a anlattı.

Yazarımız Turgay Demir ile görüşen Güneş, transferlerden hedeflerine kadar her şeyi açık yüreklilikle paylaştı. Transfer konusunda net konuşan tecrübeli teknik adam, "İstanbul'da ısınma hareketleri yaptık, şimdi Avrupa kampımız başlıyor ve yeni oyuncuların o kampta olması bizim için çok önemli. Yönetim de bu konuda elinden geleni yapıyor. Birlikte çalışıyoruz" dedi.

NİYE SÖZLEŞME YAPIYORUZ?

Takımda kalmak konusunda ikilemde olan bazı futbolcular olduğunun altını çizen Güneş, Saiss örneğini verdi ve şöyle devam etti:

"Teklif var gitmek istiyorum diyor, iyi de bu sezon sözleşmen var, o ne olacak. O zaman sözleşmeleri ne diye yapıyoruz!." Konuşmamızın off the record bölümünde, Umut Nayır'ı sorduğumda, "Daha hareketli, daha bitirici bir yerli golcü alacağız" diyerek Halil Dervişoğlu'nu tarif etmişti. Biz de sözümüzü tuttuk kimseyle paylaşmadık ama artık aşikar olduğuna göre bugün detayları yazabiliriz.

GENÇLERİ BİZ OYNATMALIYIZ

Arda Güler üzerinden içinde yara olan genç oyuncu konusuna değinen Güneş şunları söyledi: "Genç oyuncuları oynatan teknik adam ya da oynatmayan teknik adam olmaz.

Verilen fırsatı değerlendiren ya da değerlendirmeyen genç oyuncu olur. Biz de gençlere fırsat vermekle görevliyiz." Transfer konusunda her zaman temkinli konuşan Şenol Güneş bu kez, çok net, maddi konuların da çok fazla altını çizmeden konuşunca hem şaşırdım, hem de hocayı arama ihtiyacı hissettin. Yaklaşık 20-25 dakika bir sohbetimiz oldu. Başlayalım...

TD: Hocam transfer konusunda çok net konuştunuz, acele edilmesini ister gibiydiniz, sizi ilk kez böyle gördüm!

ŞG: İstanbul'daki kamp bir bakımı ısınma hareketleri ama Avrupa kampına yeni oyuncuların yetişmesi bizim için önemli.

Acele etmemiz lazım.

TD: Yönetimin bazı sorunları çözmesi gerektiğini ima ettiniz ya da ben öyle anladım!?

ŞG: Doğru anlamışsın, şimdi misal Saiss gitmek istiyor, adamın sözleşmesi var, Olur mu öyle gitmeksen gidersen biz aynı kalitede oyuncuyu nasıl buluruz, ne zaman buluruz? Takımda bu tür durumların öncelikle netleştirilmesi gerekiyor.

DERVİŞOĞLU'NU ÇOK İSTEDİ

Bu girişin ardından konuyu yerli forvete getirdim, hoca, "Umut Nayır'dan daha hareketli, yıpratıcı" diye başlayıp Halil Dervişoğlu'nu tarif etti ama bu bölüm off the record olduğu için yazmadım, kimseye söylemedim, artık transfer açığa çıktığı için bu konuşmayı da size aktarıyorum.

Halil Dervişoğlu Şenol hocanın bizzat istediği bir oyuncu...

Devam edelim...

TD: On numara pozisyonu için ne diyorsunuz, sizin şampiyonluklarınızda Gomez- Sosa, Aboubakar-Talisca ikilisi vardı... Şimdi beklentiniz nedir?

ŞG: Sosa bizde 10 numara gibi oynadı çok da faydalı oldu ama sonraki kariyerinde 6-8 de oynadı.

Böyle bir forvet arkası oyuncuya ihtiyacımız var.

TD: Gedson sizin beğendiğiniz bir oyuncu bunu biliyorum ama hücumda istediğiniz verimi alamıyorsunuz sanırım..

ŞG: O bölgede daha girişken olmalı, daha çok şut atmayı düşünmeli, bunu da yapacaktır zamanla çünkü çok kaliteli bir oyuncu.

TD: Stoper istediğinizi biliyoruz. Son durum nedir?

ŞG: Saiss, Colley, Tayyib başta bu bölgede iyiyiz ama bir oyuncuya daha ihtiyacımız var.

Saiss gitme-kalma ikileminden bir an önce çıkmalı... Bu şartlarda bir stoper daha aldık mı yeterli!

TD: Stoper gezegenin hangi kıtasından düşünüyorsunuz!

ŞG: Öncelikle Avrupa olsun isterim ama olmazsa, başka bölgeler de olabilir. Takımda çok Afrika kökenli oyuncumuz var bu dengeleri de gözetmeliyiz...

TD: Göreve geldiğiniz andan itibaren iyi bir iskelet kurdunuz, sisteminizi oturttunuz, şimdi hedef nedir?

ŞG: Şampiyon olmak istiyoruz bunu söylemeye bile gerek yok ama dahası var. Beşiktaş şampiyon olmalı ve sonraki yıl Avrupa'da bir şeyler yapmalı. Buna göre yapılanmalıyız...

TD: Kısa, orta ve uzun vadeli düşünceleriniz olduğunu anlıyorum.

ŞG: Aynen öyle. Burası Beşiktaş bir şey yaparken çok yönlü düşünmeliyiz.

TD: Bir de genç oyuncular konusu var, siz de Arda Güler üzerinden bazı şeyler söylediniz..

ŞG: Teknik adam gençleri oynatır mı, oynatmaz mı, yok böyle bir şey. Genç adam o formanın yükünü taşıyabiliyor mu, taşıyamıyor mu, buna bakmak lazım.

Arda o yükü omuzladı, parladı, gitti. Bize düşen potansiyelini gördüğümüz gençlere şans vermek. O şansı kullanmak onların yeteneklerine kalmış. Gençler de kendilerini her yönden çok iyi hazırlamalılar biz onlara ancak yardımcı olabiliriz.

TD: Hocam Başkan Ahmet Nur Çebi ile dostluğunuz malum, ama dostluk başka iş başka.

Transfer konusunda yönetimin politikaları sizin hesaplarınıza ne kadar uyuyor!

ŞG: Herkes elinden geleni yapıyor bunu biliyorum. Yeni oyuncuların Avrupa kampına yetişmesi önemli. Bu bizim lige ve Avrupa'ya daha kısa sürede, daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak.

TD: Şampiyonluk ve daha fazlası diyen bir Şenol Güneş var karşımızda, bu çok önemli.

ŞG: Öyle olmalı, Türkiye için şampiyonluk amaç fakat konu Avrupa olunca şampiyonluk bizi daha büyük hedeflere taşıyacak bir araç.

TD: Teşekkürler hocam, başarılar.