Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Alexander Djiku'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Ganalı stopere onay verdiği öğrenildi. Yönetim, Djiku için beklemeye geçti. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 12:06
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapılması için harekete geçildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Tayyip Talha'nın sakatlığı, Wellinton'un ayrılması ve Saiss'in gitme ihtimali nedeniyle stoper transferi elzem oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Adaylar arasında Rob Holding, Alexander Djiku, Adryelson, Vitor Tormena, Lyanco, Daniel Amartey gibi isimler yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Söz konusu oyunculardan Djiku ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Şenol Güneş'in Ganalı stopere onay verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Strasbourg'la sözleşmesi biten Djiku'yla anlaşma sağlanırsa Kartal'a bedelsiz olarak gelecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Alexander Djiku, bu sezon Strasbourg ile Fransa Ligue 1'de 31 maça çıkıp, 1 gol, 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

28 yaşındaki Ganalı stoper, 2019'da geldiği Fransız ekibinde oynadığı 127 maçta 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.

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