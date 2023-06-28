BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Ganalı stopere vize çıktı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapılması için harekete geçildi.
Tayyip Talha'nın sakatlığı, Wellinton'un ayrılması ve Saiss'in gitme ihtimali nedeniyle stoper transferi elzem oldu.
Adaylar arasında Rob Holding, Alexander Djiku, Adryelson, Vitor Tormena, Lyanco, Daniel Amartey gibi isimler yer alıyor.
Söz konusu oyunculardan Djiku ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Şenol Güneş'in Ganalı stopere onay verdiği öğrenildi.
Strasbourg'la sözleşmesi biten Djiku'yla anlaşma sağlanırsa Kartal'a bedelsiz olarak gelecek.
Alexander Djiku, bu sezon Strasbourg ile Fransa Ligue 1'de 31 maça çıkıp, 1 gol, 2 asist kaydetti.
28 yaşındaki Ganalı stoper, 2019'da geldiği Fransız ekibinde oynadığı 127 maçta 4 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.
Djiku, stoper bölgesi dışında sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.