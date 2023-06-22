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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Almanya'dan Gedson için dev teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Gedson için son olarak Almanya'dan bir teklif geldi. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Portekizli yıldız için siyah-beyazlılara teklifte bulundu. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Almanya'dan Gedson için dev teklif!

Beşiktaş'In Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Siyah-Beyazlılar'ın orta sahadaki yıldızı için son teklif Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan geldi.

Takvim'in haberine göre Frankfurt, Gedson için Beşiktaş'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş, Alman ekibine teşekkür ederek teklifi geri çevirdi.

Bu arada İtalyan medyasından Correira dello Sport, Gedson ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. İtalyan gazetesi, "Beşiktaş, Gedson Fernandes için Lazio'nun yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti ve 40 milyon Euro bonservis bedeli talep etti" yorumunda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Dünyanın gözü Gedson'un üzerinde. Teklifler geliyor ancak gönlümden geçmiyor. Gedson'un daha da iyi değerlere Beşiktaş'a para kazandıracağını düşünüyorum. Taleplere şu anda soğuk bakıyoruz ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil" dedi.

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