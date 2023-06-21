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Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

Son dakika spor haberi: Hücum hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı için atağa kalktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de bu isme onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

Beşiktaş yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan haberde siyah- beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise Ganalı forvet Caleb Ekuban oldu.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

Trabzonspor forması altında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve sonrasında İtalya'nın yolunu tutan Ganalı yıldız, Çizme'de umduğunu bulamadı. 2021 yılından beri Genoa'da forma giyen ve sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan tecrübeli futbolcu da İtalya'dan ayrılmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Ekuban hamlesine olumlu yaklaştığı ve çok yönlü bir oyuncu olarak tanımladığı belirtildi. Trabzonspor'da santrafor ve forvet arkası olarak görev yapan ve hücum hattının her bölgesinde görev alabilen Ganalı yıldız için çalışmaların daha da hızlanacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

Ekuban, Trabzonspor'da 103 maçta görev alırken 29 gol ve 18 asist üretti.

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

48 MAÇTA OYNADI
Genoa'da ise 2021 yılından beri 48 maçta forma giydi. 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ekuban, Leeds United, Chievo ve Partizani gibi takımlarda da görev aldı

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