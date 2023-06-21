Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Eski Trabzonsporlu yıldıza Şenol Güneş'ten onay

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Ekuban hamlesine olumlu yaklaştığı ve çok yönlü bir oyuncu olarak tanımladığı belirtildi. Trabzonspor'da santrafor ve forvet arkası olarak görev yapan ve hücum hattının her bölgesinde görev alabilen Ganalı yıldız için çalışmaların daha da hızlanacağı öğrenildi.



