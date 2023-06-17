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Yeniden Umtiti

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüşen Barcelona direktörü Mateu Alemany, Samuel Umtiti’nin kiralanması için pazarlıklara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Yeniden Umtiti

İspanyol medyası dün çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, Barcelona ile Beşiktaş arasında oyuncu anlaşması yapılabileceğini ve Pjanic'te olduğu gibi Umtiti'nin de siyahbeyazlılara kiralanabileceğini iddia edildi. Barcelona direktörü Mateu Alemany, Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu toplantıda iki kulüp arsında oyuncu takası hakkında konuşuldu. Xavi'nin kadroda düşünmediği bazı oyuncuların Beşiktaş'a kiralanması de yapılan görüşmenin konusuydu. Samuel Umtiti, geçen yaz Lecce'ye gitmeden önce Türk takımıyla bağlantılı olan bir başka oyuncu, bu sezon da Beşiktaş'a kiralanması gündeme olabilir. 29 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı takımların ve eski takımı Lyon'un da ilgilendiği öne sürüldü.

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