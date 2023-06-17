TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Noa Lang heyecanı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı oyuncu Noa Lang, Hırvatistan'a yenildikleri maçtan sonra, "Yeni takımım şaşırtıcı bir destinasyon olacak" diyerek transfer için umut verdi. Club Brugge'ün Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili konuştu. Lang, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a yenilmesinin ardından bombayı patlattı. 23 yaşındaki oyuncu, "Belçika'dan ay - rılma zamanım geldi. Nereye gideceğim? Henüz bilmiyorum ama harika bir takıma gidebilirim. Görüşmeler zaten devam ediyor. Bunu inkar etmiyorum, ancak bunun hakkında konuşmak için erken. Hiçbir kapı - yı kapatmak istemiyo - rum, belki de şaşırtıcı bir destinasyon olacak" ifadelerini kullandı. Club Brugge ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Hollandalı genç oyuncu için Beşiktaş dışında Rennes, Milan, M'Gladbach ve Lille'in de takipte olduğu ifade edildi.

Hem sol kanat hem de sağ kanatta oynayabilen Noa Lang, daha önce Ajax, Twente gibi takımlarda da oynadı.