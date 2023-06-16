BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Kara Kartal'dan kopmak üzere olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Kara Kartal'dan kopmak üzere olduğu öğrenildi.
22 yaşındaki eldivene henüz istenilen seviyede bir teklif gelmediği, kulübün ise Destanoğlu'ndan 5 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.
Destanoğlu geride bıraktığımız sezonda 11 maçta oynadı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, 2018'de A takıma yükselmişti.
Genç eldivenin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.