Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların genç eldiveni Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılmaya yakın olduğu bildirildi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 14:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Kara Kartal'dan kopmak üzere olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

22 yaşındaki eldivene henüz istenilen seviyede bir teklif gelmediği, kulübün ise Destanoğlu'ndan 5 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

Destanoğlu geride bıraktığımız sezonda 11 maçta oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, 2018'de A takıma yükselmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu takımdan ayrılıyor!

Genç eldivenin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

DİĞER
Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu: "Alalım arkadaşı dışarıya, tanıştığıma memnun olmadım"
Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi...
Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi...
Kartal resmi teklifini yaptı!
2023 YKS - TYT saat kaçta başlıyor, bitiyor?
2023 YKS'de kalem ve silgi verilecek mi?
2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da ipler kopuyor! 5 milyon euro... Kartal'da ipler kopuyor! 5 milyon euro... 14:31
Cebelitarık - Fransa maçı saat kaçta? Cebelitarık - Fransa maçı saat kaçta? 13:48
Yunanistan - İrlanda maçı saat kaçta? Yunanistan - İrlanda maçı saat kaçta? 13:43
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş çağrı! 13:41
Çifte transfer bombası! Böyle duyurdular Çifte transfer bombası! Böyle duyurdular 13:08
Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı! Timur'a önerilen o isim ortaya çıktı! 12:38
Daha Eski
Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi... Beşiktaşlıları kızdıracak transfer hamlesi! Güneş'in gözdesi... 12:34
Göztepe Southampton'la karşılaşacak! Göztepe Southampton'la karşılaşacak! 12:21
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 12:14
Kosova - Romanya maçı saat kaçta? Kosova - Romanya maçı saat kaçta? 11:59
Beyaz Rusya - İsrail maçı saat kaçta? Beyaz Rusya - İsrail maçı saat kaçta? 11:57
Andorra - İsviçre maçı saat kaçta? Andorra - İsviçre maçı saat kaçta? 11:53