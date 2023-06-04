Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi aday değil!

Ahmet Nur Çebi aday değil!

1 Hazıran Perşembe günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında TFF'de yapılacak olan başkanlık seçimi de konuşuldu. Bazı kulüp başkanlarının, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ismini ortaya attığı belirtildi. Ancak Başkan Çebi'nin, "Beşiktaş'ta yapacak daha çok işim var. Şu an için aday olmayı düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Çebi'nin bu cevabının üzerine toplantıda bulunan birkaç başkanın "O zaman Göksel Gümüşdağ'ı TFF başkanlığı için destekleyelim" dedikleri iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Ahmet Nur Çebi aday değil!
1 Hazıran Perşembe günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında TFF'de yapılacak olan başkanlık seçimi de konuşuldu. Bazı kulüp başkanlarının, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ismini ortaya attığı belirtildi. Ancak Başkan Çebi'nin, "Beşiktaş'ta yapacak daha çok işim var. Şu an için aday olmayı düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Çebi'nin bu cevabının üzerine toplantıda bulunan birkaç başkanın "O zaman Göksel Gümüşdağ'ı TFF başkanlığı için destekleyelim" dedikleri iddia edildi.
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