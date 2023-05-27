Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Spor Toto Süper Lig'de 2.lik iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin öncelikleri arasında orta saha pozisyonu yer alıyor. 6 numara transferi için düğmeye basan Beşiktaş aradığı futbolcuyu Almanya'da buldu.

Takvim'in haberine göre; siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim Hertha Berlin'den Lucas Tousart oldu. Fransız orta saha oyuncusu, Hertha Berlin'in Bundesliga'ya veda etmesi nedeniyle takımından ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yakın zamanda Tousart'ın menajeriyle de temas kurulacağı öğrenildi. Beşiktaş bu görüşmede teklifini sunmayı planlıyor.

3 SEZONDUR BERLIN'DE

Kulübüyle 3. sezonunu yaşayan Tousart, bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyerken 6 gol, 1 asistlik katkı verdi.