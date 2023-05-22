Geri vites yok

Beşiktaş'ın son kurbanı Adana Demirspor oldu... Siyah beyazlı takım, deplasmanda karşılaştığı formda rakibini 4-1 mağlup ederek muhteşem yükselişine devam etti. Kara Kartallar, Belhanda'nın golüyle geriye düştü ancak maçı bırakmadı. Önce Aboubakar ile durumu eşitleyen Beşiktaş, ikinci devrenin hemen başında Gedson Fernandes ile 2-1 öne geçti. Cenk Tosun'un penaltısıyla 3-1'i bulan Kartal, Abou'nun penaltısıyla 4-1 yaptı.

DEMİR SAHASINDA İLK KEZ YENİLDİ

Bu zafer Kara Kartal adına önemli bir istatistiği geliştirdi. Beşiktaş bu sezon ilk golü yediği karşılaşmalarda en fazla puan kazanan taraf oldu. 12 maçta geriye düşen siyah beyazlılar bunların 7'sini çevirip kazandı. 2'sinde ise berabere kaldı. Beşiktaş geriye düştüğü karşılaşmalarda 23 puan toplayarak bu alanda ligin en çok puan alan takım oldu. Siyah beyazlı takım ayrıca Adana Demirspor'a da bir ilki yaşattı. Güney takımı bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu.

HEP DAHA İYİYE

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu bir deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güçlerini gösterdiklerini dile getiren tecrübeli hoca, "Gol yedikten sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. İkinci devre baskımızı artırdık. Pozisyonları değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Her zaman daha iyi olmak için çalıştıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı "Kalan maçlarımızı da kazanıp kendi adımıza elimizden geleni yapacağız. Çünkü her zaman daha iyi olmak zorundayız. Oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, ligde son oynadığı Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Antalyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Welinton ve Maxim yedek soyundu. Bunların yerine Colley ve Salih forma giydi.

ŞİP ŞAK FERNANDES!

Kartal'ın galibiyetindeki kilit isimlerden biri de Gedson Fernandes oldu. Portekizli futbolcu, ikinci devrenin neredeyse başlangıç düdüğüyle birlikte attığı nefis golle siyah beyazlı takımı 2-1 üstünlüğe taşıdı. 24 yaşındaki orta saha ayrıca Beşiktaş adına bir istatistiğe de imza attı. Fernandes, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında attığı en erken golü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.