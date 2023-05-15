TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim, gelecek yıl transferde flaş isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Bu doğrultuda birçok futbolcuyla temas halinde olan Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim, gelecek yıl transferde flaş isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Bu doğrultuda birçok futbolcuyla temas halinde olan Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İngiliz Talkforesttv'den derlediği habere göre siyah beyazlılar, Jesse Lingard'ı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest forması giyen yıldız isme talip olduğu belirtildi.
30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı haziran ayında sona erecek.
Jesse Lingard bu sezon İngiltere'de 20 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Lingard'ın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Lingard kariyerine Leicester City, Manchester United, West Ham ve Brighton formaları da giymişti.