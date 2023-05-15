Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Son dakika spor haberi: İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak. Yeni adresi merak konusu olan yıldız oyuncuya Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:08
TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Yönetim, gelecek yıl transferde flaş isimleri kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Bu doğrultuda birçok futbolcuyla temas halinde olan Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Bu durumu fırsat bilen Kartal'ın, İngiliz orta saha için girişimlere başladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Jesse Lingard bu sezon İngiltere'de 20 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Lingard Süper Lig devine! Bedavaya geliyor

Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı F.Bahçe'ye
Gedson kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52