İki farklı Alexandru Maxim

Beşiktaş'ın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim, beklentileri karşılayamadı. Rumen oyuncunun Gaziantep ve Beşiktaş performansı arasındaki fark da dikkat çekti. Bu sezon Gaziantep ile 21 maçta 4 gol, 6 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maça çıktı. Maxim, 2 kez 11'de başladığı Beşiktaş'ta toplamda 242 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı vermedi. Maxim'le yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim, beklentileri karşılayamadı. Rumen oyuncunun Gaziantep ve Beşiktaş performansı arasındaki fark da dikkat çekti. Bu sezon Gaziantep ile 21 maçta 4 gol, 6 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maça çıktı. Maxim, 2 kez 11'de başladığı Beşiktaş'ta toplamda 242 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı vermedi. Maxim'le yolların ayrılması bekleniyor.