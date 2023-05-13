BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

YENİ NESİL BEŞİKTAŞLI

Beşiktaş için yine; 'Şeref'iyle 'Hakkı'yla kazanılan bir sezon geride kalacak. Son yapılan araştırmalarda Beşiktaş'ın özellikle genç jenerasyonda çok ciddi bir taraftar artışı dikkat çekiyor. Genç kardeşlerimin takım tercihlerinde şampiyonluk sayıların değil Beşiktaş'ın şanlı geçmişi ve duruşunu tercih etmesi beni çok çok mutlu ediyor. Beşiktaş güzel bir hava yakaladı. Camia, kısır çekişmeleri bırakıp; bir olup başarıya ve odaklanmalıdır.