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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş'ı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan yıldız isimle ilgili, "Harika olur" yorumunu yaptı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 07:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

SİNAN VARDAR - SÜPER TRANSFER OLUR

Şenol Güneş'in idaresindeki Beşiktaş, ligde oynadığı 10 maçın 9'unu kazarak taraftarlarının gönlünde taht kurdu. Bu tabloda Güneş ve oyuncular ayrı ayrı alkışı hak ediyorlar. Sezon başında kadro kalitesine rağmen Beşiktaş'ın takım olma özelliklerini sahaya yansıtamamasını defalarca belirtmiştim. Milyonlarca Beşiktaşlı gibi, Şenol hocanın her hafta ince dokunuşlarıyla sahaya sürdüğü saat gibi işleyen işleyen bir takımı izlemenin mutluluğunu yaşıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

Beşiktaş'ın 10 maçlık süper galibiyet serisini yakalamasına rağmen hala zirvede olmayışının en büyük nedeni Türkiye'de futbolun sadece futbol olmadığının göstergesidir. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleriyle Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

Ancak futbolumuzda maalesef şampiyon olmak için en iyi olmanız gerekmiyor. Deprem felaketi sonrası çekilen iki takımızın maçlarıyla ilgili alınan adaletsiz karar, rakiplerin kazandığı onca penaltılarına rağmen Beşiktaş hala dimdik ayakta. Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar sadece 3 maçı kaldı. Kalan maçları kazanıp, iki rakibinin puan kaybını bekleyecek. Zor ama futbolda her şey olabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

YENİ NESİL BEŞİKTAŞLI

Beşiktaş için yine; 'Şeref'iyle 'Hakkı'yla kazanılan bir sezon geride kalacak. Son yapılan araştırmalarda Beşiktaş'ın özellikle genç jenerasyonda çok ciddi bir taraftar artışı dikkat çekiyor. Genç kardeşlerimin takım tercihlerinde şampiyonluk sayıların değil Beşiktaş'ın şanlı geçmişi ve duruşunu tercih etmesi beni çok çok mutlu ediyor. Beşiktaş güzel bir hava yakaladı. Camia, kısır çekişmeleri bırakıp; bir olup başarıya ve odaklanmalıdır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

ALIN YUSUF YAZICI'YI

Yönetim ve teknik kadronun gelecek sezonun transferler çalışmalarına yoğunlaşmasını çok doğru buluyorum. İskelet kadro korunup, 3 nokta transferle Beşiktaş, gelecek sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olur. Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yla ilgilenmesine çok sevindim. Eğer anlaşma sağlanırsa, harika bir transfer olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar o ismi yorumladı! "Harika bir transfer olur"

İddia ediyorum; Yusuf'un yıldızı Beşiktaş'ta yeniden parlar. Yusuf tribünleri ayağa kaldıran isim olur. Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor. Şenol Güneş'le önemli adımlar atıldı. Şimdi iyi 3 transferle takımın hedeflere koşması sağlanmalı.

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