BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvadı.
Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvadı.
Öncelik olarak orta saha transferine ağırlık veren yönetim bir süredir Zenit forması giyen Wilmar Barrios'la ilgileniyordu.
Kolombiyalı futbolcunun geleceği merak konusu olurken menajeri Luis Felipe Posso'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Posso, "Futbolda ve hayatta bazı şeyler olabilir. Willmar Zenit'te oynamaktan çok mutlu ama eğer iyi bir takım ona ihtiyaç duyarsa bunu düşünecektir" dedi.
Rus ekibiyle bu sezon 27 maça çıkıp 1 gol 2 asist yapan Barrios'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.