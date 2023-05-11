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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde bir süredir Zenit'in Kolombiyalı yıldızı Wilmar Barrios vardı. Rus ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili menajerinden açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 16:55
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Öncelik olarak orta saha transferine ağırlık veren yönetim bir süredir Zenit forması giyen Wilmar Barrios'la ilgileniyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Kolombiyalı futbolcunun geleceği merak konusu olurken menajeri Luis Felipe Posso'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Posso, "Futbolda ve hayatta bazı şeyler olabilir. Willmar Zenit'te oynamaktan çok mutlu ama eğer iyi bir takım ona ihtiyaç duyarsa bunu düşünecektir" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama!

Rus ekibiyle bu sezon 27 maça çıkıp 1 gol 2 asist yapan Barrios'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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