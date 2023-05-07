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‘Penaltı’ isyanı

Beşiktaş'ın penaltı isyanı tartışmalara neden oldu. Aboubakar, 73'te Ömer Toprak'ın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Kamerunlu golcü pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü. Yapılan kısa süreli VAR incelemesinin ardından 'devam' kararı çıktı. Siyah-beyazlılar pozisyona uzun süre itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
‘Penaltı’ isyanı
Beşiktaş'ın penaltı isyanı tartışmalara neden oldu. Aboubakar, 73'te Ömer Toprak'ın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Kamerunlu golcü pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü. Yapılan kısa süreli VAR incelemesinin ardından 'devam' kararı çıktı. Siyah-beyazlılar pozisyona uzun süre itiraz etti ama sonuç değişmedi.
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