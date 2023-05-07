Bir bakışta 90 dakika

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Beşiktaş atağında Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

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Bu kez Antalyaspor etkili geldi... Erdal Rakip'in ceza alanı dışından yaptığı sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

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Fernando'nun sağdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği or taya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla golünü attı: 1-0.

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Antalya ikinci golü kaçırdı. Fernando'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy'nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.

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İlk yarının son dakikasında Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Vincent Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

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Redmond'a yaptığı faul sonrası sarı kar t gören Bünyamin, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

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Redmond'un serbest vuruşunda arka direkte Tayfur içeriye doldurdu. Karambolde topu önünde bulan Cenk takımını öne geçirdi: 1-2.

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Tayfur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-3.