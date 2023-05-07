Haberler Beşiktaş Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Beşiktaş atağında Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Beşiktaş atağında Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

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Bu kez Antalyaspor etkili geldi... Erdal Rakip'in ceza alanı dışından yaptığı sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

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Fernando'nun sağdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği or taya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla golünü attı: 1-0.

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Antalya ikinci golü kaçırdı. Fernando'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy'nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.

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İlk yarının son dakikasında Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Vincent Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

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Redmond'a yaptığı faul sonrası sarı kar t gören Bünyamin, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

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Redmond'un serbest vuruşunda arka direkte Tayfur içeriye doldurdu. Karambolde topu önünde bulan Cenk takımını öne geçirdi: 1-2.

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Tayfur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-3.

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