Haberler Beşiktaş Antalyaspor Beşiktaş maçının son anlarında Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik!

Antalyaspor Beşiktaş maçının son anlarında Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik!

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynana karşılaşmanın uzatma anlarında ev sahibi ekibin teknik direktörü Nuri Şahin ile siyah beyazlı ekibin yıldız golcüsü Cenk Tosun arasında itişme ve gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:09
Antalyaspor Beşiktaş maçının son anlarında Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik!

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadelede kırmızı beyazlılar 32. dakikada Ömer Toprak'la öne geçse de 54'te Aboubakar skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Binyamin Balcı'nın kırmızı kartla oyundan atılması sonrası 10 kişi kalan Antalyaspor, 84'te Cenk Tosun, 89'da Aboubakar'ın gollerine engel olamayınca 3-1 geriye düştü.

Maçın 90+2. dakikasında Antalyaspor yedek kulübesi önündeki bir pozisyon sonrası ortalık gerildi, Nuri Şahin ile Cenk Tosun arasında itişme ve sözlü tartışma yaşandı.

Gerginlik kısa sürede yatıştırıldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...







Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş'in prensine dev talip! Beşiktaş'ta ilk ayrılık rekor kıracak...
Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayfur Bingöl: İki tane hayalim var...
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 21:40
Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz 21:33
Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! 21:32
Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik 21:28
Salah attı! Liverpool kazandı Salah attı! Liverpool kazandı 21:26
Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! 21:24
Daha Eski
Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik! Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik! 21:07
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 20:58
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI 20:50
VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar 20:49
Yıldız isme şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" Yıldız isme şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" 20:05
Harry Kane attı Tottenham kazandı! Harry Kane attı Tottenham kazandı! 19:38