Antalyaspor Beşiktaş maçının son anlarında Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik!

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadelede kırmızı beyazlılar 32. dakikada Ömer Toprak'la öne geçse de 54'te Aboubakar skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Binyamin Balcı'nın kırmızı kartla oyundan atılması sonrası 10 kişi kalan Antalyaspor, 84'te Cenk Tosun, 89'da Aboubakar'ın gollerine engel olamayınca 3-1 geriye düştü.

Maçın 90+2. dakikasında Antalyaspor yedek kulübesi önündeki bir pozisyon sonrası ortalık gerildi, Nuri Şahin ile Cenk Tosun arasında itişme ve sözlü tartışma yaşandı.

Gerginlik kısa sürede yatıştırıldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...















Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...