Haberler Beşiktaş İstanbulspor - Galatasaray maçı Vodafone Park'ta oynanacak mı? İşte Beşiktaş'ın kararı

İstanbulspor - Galatasaray maçı Vodafone Park'ta oynanacak mı? İşte Beşiktaş'ın kararı

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek İstanbulspor, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması için maçın Vodafone Park'ta oynamak için başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş, İstanbulspor - Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanamasıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:14
İstanbulspor - Galatasaray maçı Vodafone Park'ta oynanacak mı? İşte Beşiktaş'ın kararı

BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ

Hürriyet'in haberine göre; İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park'ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.

İstanbulspor - Galatasaray maçı Vodafone Park'ta oynanacak mı? İşte Beşiktaş'ın kararı

Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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