Turgay Demir Beşiktaş-Galatasaray derbisini o maça benzetti!

GOMIS'İ UNUTMAK!

Derbinin ikinci yarısında Güneş ve Buruk'un müdahalelerine iyi bakın. Aboubakar iyi oynamamasına rağmen onu sahada tutan bir Güneş ve skor olarak gerideyken sahaya Gomis yerine Barış Alper'i süren bir Buruk... Olay bu kadar basit. Çok büyük bir hakem YANLIŞI olmaz ve oyuncular da kendi kariyerlerinin beceriksizlik rekorlarını kırmazlarsa, Beşiktaş kazanacaktı. Çünkü benzer bir maçı daha önce yine Güneş'le kazanmıştı Kartal. Hangi maçı mı!? Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenmişti Kartal. O Napoli'nin ön tarafının oyun karakteri, bu G.Saray'la aynıydı ve elbette kalite olarak Napoli birkaç tık üstteydi. Insigne, Marek Hamsik, Jorginho, Mertens, Callejon, Zielinski'den oluşuyordu Napoli'nin hücum hattı.