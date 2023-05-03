Turgay Demir Beşiktaş-Galatasaray derbisini o maça benzetti!

TURGAY DEMİR - LİGİN EFENDİSİ
Beşiktaş, F.Bahçe'den sonra G.Saray'ı da iyi bir oyun ve net bir skorla yenerek ligin efendisinin aslında kendisinin olduğunu cümle, aleme gösterdi.. Derbide Kartal yürekli oyuncuları çok güvendiğimi, maç bugünü bu köşede belirtmiş ve şöyle demiştim; "Beşiktaş'ı yenmek üzerine yapan varsa, bence o hesabı gözden geçirmesinde fayda var! Sonra çok üzülürler!..." Peki bunca yıllık tecrübeyle beni bu kadar iddialı konuşturan neydi derseniz, Beşiktaş'ı, G.Saray'ı, Şenol hocayı ve Okan hocayı iyi tanımaktı derim.