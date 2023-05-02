Çetinsaya’dan sert paylaşım

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Salih Uçan, 3-1 kazanılan G.Saray maçı sonrası göndermede bulundu. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Salih Uçan, "Perşembe günü maça konsantre olmak için tesiste kaldım spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu, Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam diyorlardı, böyle düşünen herkese selamımı iletir misin?" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Salih Uçan, 3-1 kazanılan G.Saray maçı sonrası göndermede bulundu. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Salih Uçan, "Perşembe günü maça konsantre olmak için tesiste kaldım spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu, Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam diyorlardı, böyle düşünen herkese selamımı iletir misin?" ifadelerini kullandı.