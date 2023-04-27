Haberler Beşiktaş Evinde affetmiyor

Evinde affetmiyor

Beşiktaş, 2014-15 sezonundan bu yana ezeli rakibi G.Saray ile oynadığı 7 resmi maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı; hiç yenilmedi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Evinde affetmiyor

Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Kartal, bu sezon 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyahbeyazlılar, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda 2-0 kaybettiği maçın (Vodafone Park'ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı oynandı) ardından G.Saray'ı konuk ettiği son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar 13 gol atarken, ağlarında yalnızca 4 gol gördü.


GİZLİ SİLAH SALİH
Beşiktaş'ta sağ bek mevkiinde yaşanan forma savaşında Valentin Rosier'in bir adım önde olduğu belirtildi. duhuliye.com'un haberine göre teknik direktör Güneş'in, Ümraniyespor maçında şans verdiği Rosier'in performansından memnun kaldığı ve Fransız oyuncunun performansının derbi için de olumlu referans oluşturduğu ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın Rosier'in ofansif anlamda sergilediği oyunun derbide daha etkili olacağını düşündüğü için Fransız sağ bekin isminin öne çıktığı öğrenildi.


GÖZLER ABOUBAKAR'DA
Siyah-beyazlıların başarılı forveti Aboubakar, G.Saray derbisinde de gol ya da goller atmak istediğini ifade etti. Bu sezon son 7 maçta 7 gol atan,1 de asist Kamerunlu oyuncu, ezeli rakipleriyle oynayacakları maçta da fileleri havalandırmak istiyor. Bu arada Aboubakar'ın ağlarla buluşturduğu 7 topun 3'üne asisti Salih Uçan'ın yapması da dikkat çekici bir istatiktik olarak göze çarpıyor.

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