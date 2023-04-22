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ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Başarılı teknik adam Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılarda iki futbolcu, sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyecek. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 15:10
ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Teknik adam Güneş'in ideal kadrosuna dönüş yapmayı planladığı karşılaşmada, ameliyat edilen genç stoper Tayyip Talha Sanuç ile yine küçük bir operasyon geçiren İngiliz yıldız Dele Alli, takımdaki yerlerini alamayacak. Peki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

9 KARŞILAŞMADA 1 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı.

Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Gheorge, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Avounou, Kartal, Sekidika, Kayoude, Umut

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar

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