TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss'e Katar takımları talip oldu.
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss'e Katar takımları talip oldu.
Henüz isimleri bilinmeyen birkaç kulübün yıldız savunmacının menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre oyuncuları ikna etmek için verdiği yüksek yıllık ücretlerle tanının Arap yarımadasındaki bu takımların Saiss için de yıllık 4 milyon euro gibi bir ücreti gözden çıkardığı belirtildi.
Yıldız defans oyuncusunun gelen tekliflerle ilgili kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Beşiktaş'ın da Romain Saiss için 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürülüyor.
GÜNEŞ KALMASINI İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Tayyip Talha'nın sakatlığı sonrası Omar Colley'le savunmanın tandemini oluşturan Faslı yıldızın performansını beğendiği ve yönetime takımda kalması yönünde görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.