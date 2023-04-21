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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Faslı yıldız Romain Saiss ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya Körfez'den önemli teklifler geliyor. İşte haberin detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss'e Katar takımları talip oldu.

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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

Henüz isimleri bilinmeyen birkaç kulübün yıldız savunmacının menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

Takvim'in haberine göre oyuncuları ikna etmek için verdiği yüksek yıllık ücretlerle tanının Arap yarımadasındaki bu takımların Saiss için de yıllık 4 milyon euro gibi bir ücreti gözden çıkardığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

Yıldız defans oyuncusunun gelen tekliflerle ilgili kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Beşiktaş'ın da Romain Saiss için 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam

GÜNEŞ KALMASINI İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Tayyip Talha'nın sakatlığı sonrası Omar Colley'le savunmanın tandemini oluşturan Faslı yıldızın performansını beğendiği ve yönetime takımda kalması yönünde görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.

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