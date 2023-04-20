BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

Sezon başında Beşiktaş'a kiralık transfer olan Wout Weghorst performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Sezon başında Beşiktaş'a kiralık transfer olan Wout Weghorst performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Hollandalı futbolcu devre arasında siyah-beyazlı ekiple kiralık sözleşmesini feshedip Manchester United'e transfer oldu.
Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemeyen Hollandalı forvet için iddialar ortaya atıldı.
The Sun daha önce yaptığı haberde "Beşiktaş takımdan ayrılan Wout Weghorst ile tekrardan sözleşme imzalamak istiyor" şeklinde ifadeler yer alıyordu.
BEŞİKTAŞ'A MÜJDE
aspor.com.tr'nin footballinsider'den derlediği habere göre; Wout Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley, Hollandalı futbolcuyu takımda istemiyor.
Beşiktaş'ın transferde avantajı büyük.