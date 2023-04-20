Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

Beşiktaş'ın sezon başındaki büyük transferlerinden biri olan Wout Weghorst devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcunun transferi ile alakalı siyah-beyazlı taraftarlara müjde geldi. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

Sezon başında Beşiktaş'a kiralık transfer olan Wout Weghorst performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

Hollandalı futbolcu devre arasında siyah-beyazlı ekiple kiralık sözleşmesini feshedip Manchester United'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemeyen Hollandalı forvet için iddialar ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

The Sun daha önce yaptığı haberde "Beşiktaş takımdan ayrılan Wout Weghorst ile tekrardan sözleşme imzalamak istiyor" şeklinde ifadeler yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

BEŞİKTAŞ'A MÜJDE

aspor.com.tr'nin footballinsider'den derlediği habere göre; Wout Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley, Hollandalı futbolcuyu takımda istemiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ada'dan Weghorst iddiası! Türkiye'ye dönüşü...

Beşiktaş'ın transferde avantajı büyük.

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