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Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların bir süredir peşinden koştuğu 20 yaşındaki İsveçli yıldızdan kötü haber geldi. Kartal'ın kadrosuna katmak için çaba gösterdiği o futbolcu, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 16:38
Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'a transferde de kötü haber geldi.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'nın yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Belçika basınından derlediği habere göre Elfsborg forması giyen Ondrejka, Antwerp ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

İsveçli yıldızın uzun süreli bir kontrat imzalamak üzere şehre gittiği açıklandı.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Belçika temsilcisi Antwerp'in, Ondrejka'nın bonservisi için 1.5 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Ondrejka'nın yaz aylarında yeni takımına katılması bekleniyor.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

1.80 boyundaki yetenek, bu sezon 5 maçta görev aldı.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Ondrejka bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Jacob Ondrejka'nın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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