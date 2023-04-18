Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'a transferde de kötü haber geldi.
Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'nın yeni takımı belli oldu.
Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'nın yeni takımı belli oldu.
İsveçli yıldızın uzun süreli bir kontrat imzalamak üzere şehre gittiği açıklandı.
Ondrejka'nın yaz aylarında yeni takımına katılması bekleniyor.
1.80 boyundaki yetenek, bu sezon 5 maçta görev aldı.
Ondrejka bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Jacob Ondrejka'nın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.