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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİ CANLI 📺 | Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan derbi ile devam edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan görev yapacak. VAR'da ise Mete Kalkavan düdük çalacak. İki ekip de mutlak 3 puan için sahada yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 19:28 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:26
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİ CANLI 📺 | Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? TS - BJK maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Peres, Siopis, Bakasetas, Markovic, Abdülkadir, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

YÖNETİMİN İLK DEV MAÇI

Trabzonspor'da , 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkacak. Yeni yönetim döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde yönetim, Beşiktaş karşısında moral bulmak istiyor.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

KARTAL LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ TRABZON'DA 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordo-mavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.

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