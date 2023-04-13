Derneklere tam destek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, White Pepper Restoran'da düzenlenen iftar yemeğinde, Beşiktaş derneklerinin başkanları ile yönetim kurulu üyelerini ağırladılar. Başkan Çebi, yemekte şu ifadeleri kullandı: Derneklerimizin birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmeleri adına bir kurum oluşturulması gerektiği düşüncesindeyim. Derneklerimiz, faaliyette bulundukları il ve ilçelerde Beşiktaş'ın eli, kolu ve sesi durumundadırlar.

"Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyamız devam ediyor. Depremzede çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla okul inşa etme projemiz var. Bununla ilgili olarak Beşiktaş derneklerinin desteğine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki Camiamız bu konuda dayanışma örneği sergileyecek ve depremden etkilenen yavrularımız, Beşiktaşlıların emekleriyle inşa edilecek okullarda en güzel şekilde eğitim alacaklar.