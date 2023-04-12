Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ceza yağdırdı. Kuruldan yapılan açıklama şöyle: "BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 200 bin TL para cezası ile cezalandırılması; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."