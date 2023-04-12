BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkan Redmond 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Özellikle Fenerbahçe ve Giresunspor'la oynanan son 2 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyerek bütün dikkatleri üzerine toplayan yıldız futbolcu son 8 sezonun en iyi 3. yılını geçiriyor.