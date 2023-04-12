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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond'ın performansı göz dolduruyor. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz oyuncu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta Aboubakar ve Redmond'un performansları dikkatleri çekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkan Redmond 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Özellikle Fenerbahçe ve Giresunspor'la oynanan son 2 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyerek bütün dikkatleri üzerine toplayan yıldız futbolcu son 8 sezonun en iyi 3. yılını geçiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Şenol Güneş, kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız Nathan Redmond için yönetimle toplantı gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Siyah beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı gelecek sezonun planlamasınıda yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten sürpriz Redmond kararı!

Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş, Redmond'un transferi için oyuncuyla anlaşma sağlanmasını istedi. Tecrübeli teknik adam, gerekirse maddi fedakarlık yapılabileceğini de bildirdi.

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