TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

Beşiktaş yönetimi, ocak ayında göndermediği Jackson Muleka'yı El Ahly'ye göndermek için yeni bir plan yaptı.
Beşiktaş yönetimi, ocak ayında göndermediği Jackson Muleka'yı El Ahly'ye göndermek için yeni bir plan yaptı.
Mısır basınından derlediği habere göre El-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller, 2023 yaz transfer pazarında yeni bir forvetle sözleşme imzalamak istediklerini açıkladı.
El-Ahly kaynaklarında, Koller'in özel yeteneklere sahip bir forvet ile sözleşme yapmak istediği ve özellikle Muleka için güçlü bir ısrarı olduğu ifade edildi.
Mısır basını, El-Ahly'nin bu sezon Türk kulübüne (Beşiktaş) transferinden bu yana düşen seviyesinin ışığında, Jackson Muleka'nın 4 milyon dolarlık teklifini resmi olarak onaylamayı düşündüğünü manşetlerine taşıdı.
El-Ahly yönetimi geçtiğimiz Ocak ayında Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için çok ısrarcı olmuş, fakat siyah-beyazlılar bunu kabul etmemiş ve oyuncuyu sezon sonuna kadar tutmakta ısrar etmişti.