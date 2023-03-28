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TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da gösterdiği etkili performans ile Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, siyah beyazlılarda beklentilerin oldukça altında kaldı. 23 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi ise belli oldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

Beşiktaş yönetimi, ocak ayında göndermediği Jackson Muleka'yı El Ahly'ye göndermek için yeni bir plan yaptı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

Mısır basınından derlediği habere göre El-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller, 2023 yaz transfer pazarında yeni bir forvetle sözleşme imzalamak istediklerini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

El-Ahly kaynaklarında, Koller'in özel yeteneklere sahip bir forvet ile sözleşme yapmak istediği ve özellikle Muleka için güçlü bir ısrarı olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

Mısır basını, El-Ahly'nin bu sezon Türk kulübüne (Beşiktaş) transferinden bu yana düşen seviyesinin ışığında, Jackson Muleka'nın 4 milyon dolarlık teklifini resmi olarak onaylamayı düşündüğünü manşetlerine taşıdı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı Muleka Mısır yolcusu!

El-Ahly yönetimi geçtiğimiz Ocak ayında Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için çok ısrarcı olmuş, fakat siyah-beyazlılar bunu kabul etmemiş ve oyuncuyu sezon sonuna kadar tutmakta ısrar etmişti.

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