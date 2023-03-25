Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Son dakika spor haberi: Bu sezonun flaş isimlerinden olan Fabio Borini ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun yeni adresi netleşiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan futbolcunun menajeriyle masaya oturulacak. İşte o kulüp ve transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 09:37
TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için, bu kez menajeriyle masaya oturulacak.

TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.

TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Bu sezon ligin en etkili isimlerinden olan Borini, forma giydiği 26 resmi maçta 16 gol atıp 9 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Hücumun her bölgesinde forma giyebilen Borini'nin güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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