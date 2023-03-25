TRANSFER HABERİ: Bedava Borini bombası! Süper Lig devine geliyor

Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor.
Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için, bu kez menajeriyle masaya oturulacak.
Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.
Bu sezon ligin en etkili isimlerinden olan Borini, forma giydiği 26 resmi maçta 16 gol atıp 9 da asist yaptı.
Hücumun her bölgesinde forma giyebilen Borini'nin güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor.