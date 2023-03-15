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Her şey değişir

Şenol Güneş: Fikrimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. “Play-off’la ilgili görüşlerimi açıkça söylüyorum. Kararlar da değişir, değiştiğini gördüm daha önce! Ne zaman değişmedi kararlar? Bizden ne istiyorsunuz, biz bir şey istemedik”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Her şey değişir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Ümraniye'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce yaptığı play-off yorumu için "Ben görüşlerimi açıkça söylüyorum. Anlaşılmayan bir şey varsa ben buradayım, telefonum da açık. Beklentim yok, sadece fikrimi söylüyorum. Kararlar da değişir, değiştiğini gördüm daha önce! Ne zaman değişmedi kararlar? Ben değişen kararları söylerim size. İstekleriniz, temennileriniz olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Olağanüstü durumlar da olabilir. Beşiktaş'a şunu yapmasınlar, biz zaten gerideyiz" dedi ve şöyle devam etti:


KAZANAN SEN, ŞİKAYET EDEN SEN!


"G.antep maçındaki kırmızı kartı gösterenler, başka maçı göstermediler ondan sonra. Orada olay bitti, karar verildi ama karar değiştirildi. Bunu kimseye karşı olmak için söylemiyorum. Fikirler söylenecek. Bazı arkadaşlar yapıyor, biz bir şey yapınca, '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniliyor. Oynamadan kazanılan maç var mı? Öyle bir şey diyen yok. Başkan söylediği zaman 'Sen bu dönemde bunu nasıl konuşuyorsun, kötü niyetin var' deniyor. Peki sonra ne oldu? Başkanın dediği mi oldu, hayır. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz, biz bir şey istemedik. Bizim ağzımızdan çıkan yanlış mı anlaşılıyor?"


BU SEZON DALGALANMA YAŞIYORUZ


Oyun olarak bir süreçten geçiyoruz. Beşiktaş'ın ismi şampiyonluğa oynar, şampiyon olur. Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir takım olmalıyız. Son maçta oynadığımız oyun akılcıydı. Pas yüzdemizi artırmalıyız.


GÜÇLÜ RAKİPLERLE OYNAYACAĞIZ


Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden zorlu maçlar. Hiçbiri kolay değil.


KOLAY MAÇ OLMAZ


Karagümrük, Sivas ve Antalya'ya 7 puan kaybettik. Aynı Sivas, İstanbulspor'dan 3 gol yedi. Biz 2 maçta 6 puan aldık. Daha zor maç görünmesine rağmen. Ama 3 tane daha kolay görünen maçta da 2 puan aldık. İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih hocayla iyi oynuyorlar. Genç, koşan takım. Kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda da 2 puan kaybettik onlara


DEPREMZEDE MİNİKLERİMİZ ÜMRANİYE'DE


Beşiktaş'ın dün sürpriz ziyaretçileri vardı... Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin etkilediği illerimizden İstanbul'a gelen minikler, Beşiktaşlı futbolcular ile buluştu. Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelen minikler önce idman sahasında birlikte topla oynadılar, ardından futbolcuların kendilerine getirdiği hediyeleri aldılar. Minik ziyaretçiler, siyah-beyazlı oyuncularla hatıra fotoğrafları da çektirirken; Ümraniye'den ayrılırken gözlerindeki mutluluk dikkat çekiciydi.

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