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Beşiktaş seri peşinde! İşte Güneş'in Başakşehir maçı 11'i

Kara Kartal, deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor. 3 maçta 7 puan kaybettikten sonra A.Gücü’ne yenerek nefes
alan Beşiktaş, Başakşehir’i mağlup ederek hem yeni bir seriye başlamak hem de zirveyle arasındaki puan farkını indirmek istiyor. İşte Güneş'in muhtemel 11'i.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş seri peşinde! İşte Güneş'in Başakşehir maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında Ankaragücü'nü 2-1 yenen siyahbeyazlılar puanını 43'e yükseltti. Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Başakşehir ise 40 puanda kaldı. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup ederek hem yeni bir seriye başlamak hem de zirveyle arasında puan farkını kapatmak istiyor


WELINTON YOK, CENK SINIRDA

Siyah-beyazlı takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Cenk Tosun, bugünkü karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. Bu sezon Giresunspor, Trabzonspor ve A. Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, bu akşam Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak. Öte yandan Welinton Souza da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Brezilyalı oyuncu geçen haftaki Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.


GHEZZAL İKİNCİ YARIDA


Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmesi beklenen ancak karşılaşma öncesi yapılan ısınma sırasında kasığından sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Hafta içindeki idmanlarda takımla birlikte çalışan Ghezzal'ın yapılacak değerlendirmelerin olumlu sonuç vermesi halinde Başakşehir maçının ikinci yarısında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.


ABOUBAKAR HIRS KÜPÜ


Üçüncü kez Beşiktaş'a gelen Aboubakar, bu sezon ilk golünü A.Gücü'ne atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu sezon oynadığı ilk 4 maçta gol atamayan Aboubakar, suskunluğu A.Gücü karşısında bozarken, performansıyla teknik heyeti de sevindirdi. Kamerunlu forvetin performansını daha da yukarı çekmesi bekleniyor.


Beşiktaş'ın rakibi Başakşehir'de Mesut Özil ve Eden Karzev'in sakatlıkları bulunurken iki oyuncunun durumları maç saati netleşecek. Karzev, Gent maçının ilk dakikalarda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:


BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, ÖMER ALİ, DUARTE, TOUBA, LIMA, BIGLIA, BERKAY, ALEKSIC, JANUZAJ, SERDAR, OKAKA.

BEŞİKTAŞ: MERT, ROSIER, TAYYIP, COLLEY, MASUAKU, HADZIAHMETOVIC, SALIH, GEDSON, REDMOND, CENK, ABOUBAKAR.

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