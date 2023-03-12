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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Teknik adamın özellikle Rachid Ghezzal'ın durumu hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 18:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Emre Hoca, gayet başarılı işler yapıyor. Avrupa'da avantajlı skor aldılar. Onlara başarılar diliyorum. Umarım ki kazanırlar.

Küçük görünen bir sahada, soğuk olan havada sıcak ambiyans olacaktır. İki takım da pozitif oynamaya çalışıyor.

Geçen haftaki kadroyu bozmadım. Kazanmak için oynayacağız. Umarım yükselerek devam ederiz.

Rachid Ghezzal geçen hafta iyiydi. Antrenmanlarda da iyiydi. Bu maçta da başlayabilirdi. Hafif bir ağrı hissetti. Bir daha gitti mi geri dönüşü olmaz. Çok ciddi görünmese bile riskli olabilir. Koruma amaçlı kadroya almadık. Oynamayı çok istiyor. Ağrısına rağmen çıkıp kendimi deneyeyim dedi. Doktorlar ile konuştuk. İstanbulspor maçına daha hazır gelecektir.

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