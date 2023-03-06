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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş-Ankaragücü maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi ve Beşiktaş'ta o isme dikkat çekti. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 09:46
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Siyah-beyazlıların galibiyetini eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi. İşte Kahveci'nin o sözleri...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

150 dakika oynansa sıkılmayacağımız bir maçtı iki takım adına da. Beşiktaş hep golü arayan taraftı, son 10 dakikada Ankaragücü 2-2'yi de bulabilirdi. Mert'in Emre'nin kafasını kurtarışı da muhteşemdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

Kuntz hoca da izledi bu maçı tribünde, sanırım Mert'i Milli Takım'ın kalesinde oynatacak gibi görünüyor. Onur Bulut zaten beğendiğimiz bir oyuncuydu. İçeriye girmeleri, Redmond'la anlaşmaları, Cenk'e kestikleri toplarla Beşiktaş'a faydalı olacağını kanıtladı. Beşiktaş'a gelip ayakları titreyebilirdi ama Onur bunu hiç yaşamadı. Onur'u daha rahat değerlendirebiliyoruz, Coley için bir şey diyemiyoruz. Omar'ın fiziği çok iyi görünüyor, bu maçta da kötü görüntü vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

Rosier kötüyken bile oynamıştı, iyi olduğu zaman ligin en iyisi diyebiliriz. Artık Onur tehdidi var. Ben bu kadar seyircinin stada gideceğini düşünmezdim ama stattaki doluluk oranı çok iyiydi. Büyük takımlar hedefsiz kalmaz. 5-6 gol de olurdu. Ankaragücü de 2-3 golü bulabilirdi ama izleyenler bu maçtan çok keyif aldı. Bu performans madem çıkıyordu neden bu zamana kadar çıkmadı diyebilirler, doğru. İkinci olabiliyorsa ikinci olmalı Beşiktaş. Sonuna kadar götürmesi lazım. Oynanan maçlarda taraftara saygı duyarak oynaması lazım. Diğer rakipleri de Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe 51, Beşiktaş 43 puanda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

İkincilik bile zor görünüyor ama büyük takımlar hedefi koyup ona uygun ilerlemesi gerekiyor. Beşiktaş'ta bugün bunu görmek taraftarı etkilemiştir. Özgüven kazanarak yeni sezona da hazırlanırsın. Hoca da bu zamanki performansları değerlendirir. Şenol hoca zamanının en iyi oyununu gördük diyebiliriz. Redmond, işin sonunu getirebilse acayip işler çıkacak. Sahanın en iyilerinden biriydi. Salih ceza sahasına girmenin hediyesini aldı.

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