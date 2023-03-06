BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

Rosier kötüyken bile oynamıştı, iyi olduğu zaman ligin en iyisi diyebiliriz. Artık Onur tehdidi var. Ben bu kadar seyircinin stada gideceğini düşünmezdim ama stattaki doluluk oranı çok iyiydi. Büyük takımlar hedefsiz kalmaz. 5-6 gol de olurdu. Ankaragücü de 2-3 golü bulabilirdi ama izleyenler bu maçtan çok keyif aldı. Bu performans madem çıkıyordu neden bu zamana kadar çıkmadı diyebilirler, doğru. İkinci olabiliyorsa ikinci olmalı Beşiktaş. Sonuna kadar götürmesi lazım. Oynanan maçlarda taraftara saygı duyarak oynaması lazım. Diğer rakipleri de Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe 51, Beşiktaş 43 puanda.