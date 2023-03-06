BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Siyah-beyazlıların galibiyetini eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi. İşte Kahveci'nin o sözleri...
150 dakika oynansa sıkılmayacağımız bir maçtı iki takım adına da. Beşiktaş hep golü arayan taraftı, son 10 dakikada Ankaragücü 2-2'yi de bulabilirdi. Mert'in Emre'nin kafasını kurtarışı da muhteşemdi.
Kuntz hoca da izledi bu maçı tribünde, sanırım Mert'i Milli Takım'ın kalesinde oynatacak gibi görünüyor. Onur Bulut zaten beğendiğimiz bir oyuncuydu. İçeriye girmeleri, Redmond'la anlaşmaları, Cenk'e kestikleri toplarla Beşiktaş'a faydalı olacağını kanıtladı. Beşiktaş'a gelip ayakları titreyebilirdi ama Onur bunu hiç yaşamadı. Onur'u daha rahat değerlendirebiliyoruz, Coley için bir şey diyemiyoruz. Omar'ın fiziği çok iyi görünüyor, bu maçta da kötü görüntü vermedi.