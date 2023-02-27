Haberler Beşiktaş Kartal stop etti!

Kartal stop etti!

Beşiktaş zirve yarışında ağır yara aldı. 90+6'da penaltı kazandı. Cenk, Ataberk'e takılınca mücadele golsüz bitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kartal stop etti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş iki defa ertelenen maçta Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar daha baskın taraf olmasına rağmen karşılaşma boyunca pozisyon üretmekte zorlandı. 29. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu Mert Günok kornere çeldi. 45+4'te Redmond, 45+6'da ise Jackson Muleka fırsatları harcadılar.

CENK İLK KEZ KAÇIRDI

İkinci yarıda Beşiktaş yine gole daha yakın taraftı. Ancak kariyerinde ilk defa Süper Lig maçına çıkan Ataberk Dadakdeniz, siyah-beyazlı ekibin hücumcularına set çekti. İkinci yarıda Kartal gole en çok 90+6. dakikada yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un pasında Cenk Tosun rakip savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ataberk ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Cenk, Ataberk'e takıldı, maç. 0-0 bitti. Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

TAYYİP TALHA VAR'A TAKILDI

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında Tayyip Talha Sanuç'la maçın son dakikalarında bir gol buldu ancak VAR'a takıldı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Redmond'un yaptığı ortayı kafayla ağlara gönderen Tayyip Talha, büyük bir sevinç yaşadı. Ancak bu sevinci kısa sürdü. Hakem Abdulkadir Bitigen, Tayyip Talha'nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarıyla golü geçersiz saydı.

GENÇ SEMİH SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy, ilk Süper Lig maçına çıktı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Muleka yerini altyapıdan yetişen 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy'a bıraktı ve genç oyuncunun Süper Lig'deki ilk maçı oldu. Genç forvet, Beşiktaş hücumlarına dinamizm getirirken, tekniğiyle de büyük beğeni topladı. Bu sezon Beşiktaş-U19 takımında 14 maça çıkan Semih takımına 17 gollük katkı sağladı.

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