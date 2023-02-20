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Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 26 Şubat'a yeniden ertelenen maç öncesi siyah beyazlıların yeni transferleri forma giyemeyecek. İşte detaylar... | BJK HABER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:09
Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

YENİ TRANSFERLER KARŞILAŞMADA OYNAYAMAYACAK

Zorlu karşılaşmada Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca kulüpten ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Beşiktaş'ta Josef de Souza, Wout Weghorst, Javi Montero ve Emrecan Uzunhan ayrıldığı için sahaya çıkamayacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

ŞENOL GÜNEŞ İLK 11'İNİ ARIYOR

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'in o dönem sakatlığı bulunurken, bu hafta sonu Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

Şenol Güneş ve ekibi kadro oluşturma konusunda zorluk çekerken elindeki kadrodan en iyisini sahaya çıkarmak isteyen tecrübeli teknik adam Welinton'un ayrılma ihtimali bulunmasına rağmen bu oyuncusunu stoper ikilisinde Tayyip Talha ile birlikte oynatmayı planlıyor. Kalede Mert Günok, sağ bekte Rosier sol bekte Masuaku'yu düşünen Şenol Güneş orta alanda sıkıntı yaşamıyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

Josef'in yokluğunda Saiss'in savunmanın önünde, Salih ve Tayfur'un ise orta alanda mücadele etmeleri yüksek ihtimal. Forvet hattında kanatlardan birinde Redmond'un diğerinde Muleka'nun görev alması, santrafor mevkiinde ise Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor.

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