Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

Şenol Güneş ve ekibi kadro oluşturma konusunda zorluk çekerken elindeki kadrodan en iyisini sahaya çıkarmak isteyen tecrübeli teknik adam Welinton'un ayrılma ihtimali bulunmasına rağmen bu oyuncusunu stoper ikilisinde Tayyip Talha ile birlikte oynatmayı planlıyor. Kalede Mert Günok, sağ bekte Rosier sol bekte Masuaku'yu düşünen Şenol Güneş orta alanda sıkıntı yaşamıyor.



