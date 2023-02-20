Beşiktaş'ta Şenol Güneş 11'ini arıyor! Yeni transferler Antalyaspor maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek.
YENİ TRANSFERLER KARŞILAŞMADA OYNAYAMAYACAK
Zorlu karşılaşmada Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca kulüpten ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Beşiktaş'ta Josef de Souza, Wout Weghorst, Javi Montero ve Emrecan Uzunhan ayrıldığı için sahaya çıkamayacak.
ŞENOL GÜNEŞ İLK 11'İNİ ARIYOR
Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'in o dönem sakatlığı bulunurken, bu hafta sonu Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahaya çıkabilecek.